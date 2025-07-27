6 İlde Acı Tablo! Bakan Kurum Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarının acı bilançosunu paylaştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bursa’mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık.

İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük’te 59, Sakarya’da 12, Bilecik’te 16, Uşak’ta 9, Antalya’da 3 olmak üzere 68’i konut, toplam bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız."

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Kaynak: Haber Merkezi