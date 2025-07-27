6 İlde Acı Tablo! Bakan Kurum Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarının acı bilançosunu paylaştı.

6 İlde Acı Tablo! Bakan Kurum Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarının acı bilançosunu paylaştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bursa’mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık.

İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük’te 59, Sakarya’da 12, Bilecik’te 16, Uşak’ta 9, Antalya’da 3 olmak üzere 68’i konut, toplam bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Murat Kurum
En Sosyal Burçlar Belli Oldu: Birileriyle Tanışmadan Duramıyorlar En Sosyal Burçlar Belli Oldu: Birileriyle Tanışmadan Duramıyorlar
Gelibolu'daki Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altında Gelibolu'daki Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altında
Şanlıurfa’da 10 Milyon Liralık İzinsiz Yapı Cezası Şanlıurfa’da 10 Milyon Liralık İzinsiz Yapı Cezası
Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Bursa Dünden Beri Alev Alev! Köyler Peş Peşe Tahliye Ediliyor Bursa Dünden Beri Alev Alev!
Sektörde Büyük Kriz: Konkordatolar Patladı, Kartlar Yeniden Dağıtılıyor Sektörde Büyük Kriz, Konkordatolar Patladı!
Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar! Yangından Kaçmak İçin Camdan Atladılar Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar
Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı
Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor