Şanlıurfa’da 10 Milyon Liralık İzinsiz Yapı Cezası

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Şanlıurfa’da Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa aykırılık tespit edilen 15 izinsiz yapılaşmaya 10 milyon TL’yi aşan idari para cezası uygulandı.

2025 yılı Ocak ayında Şanlıurfa Valiliği tarafından ilgili bütün kuruluşlara gönderilen, Toprak Koruma Kanununa aykırılık konulu genelgenin yayınlanmasından bu yana denetimler kararlı bir şekilde sürdürülüyor.İzinsiz yapılaşmalar ve toprak bozulmalarına ilişkin devam eden denetimler sonucunda Temmuz ayı itibariyle yapımı devam ettiği tespit edilen 15 yapıya 5403 sayılı kanun kapsamında 10 milyon 29 bin 671 TL idari para cezası uygulandı.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa göre hareket etmekte kararlıyız. Bunu Şanlıurfa’nın bereketli topraklarını korumak, dolayısıyla da bu bereketli topraklardaki üretimimizi gelecek kuşaklara aktarabilmek için yapmak zorundayız. Bu yönde yapılan denetimlerimiz aynı kararlılıkla devam edecek, kanuna aykırı hiçbir yeni yapılaşmaya izin verilmeyecek" dedi.







Kaynak: AA