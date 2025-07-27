Şanlıurfa’da 10 Milyon Liralık İzinsiz Yapı Cezası

Şanlıurfa’da Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa aykırılık tespit edilen 15 izinsiz yapılaşmaya 10 milyon TL’yi aşan idari para cezası...

Şanlıurfa’da 10 Milyon Liralık İzinsiz Yapı Cezası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’da Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa aykırılık tespit edilen 15 izinsiz yapılaşmaya 10 milyon TL’yi aşan idari para cezası uygulandı.

2025 yılı Ocak ayında Şanlıurfa Valiliği tarafından ilgili bütün kuruluşlara gönderilen, Toprak Koruma Kanununa aykırılık konulu genelgenin yayınlanmasından bu yana denetimler kararlı bir şekilde sürdürülüyor.İzinsiz yapılaşmalar ve toprak bozulmalarına ilişkin devam eden denetimler sonucunda Temmuz ayı itibariyle yapımı devam ettiği tespit edilen 15 yapıya 5403 sayılı kanun kapsamında 10 milyon 29 bin 671 TL idari para cezası uygulandı.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa göre hareket etmekte kararlıyız. Bunu Şanlıurfa’nın bereketli topraklarını korumak, dolayısıyla da bu bereketli topraklardaki üretimimizi gelecek kuşaklara aktarabilmek için yapmak zorundayız. Bu yönde yapılan denetimlerimiz aynı kararlılıkla devam edecek, kanuna aykırı hiçbir yeni yapılaşmaya izin verilmeyecek" dedi.



Kaynak: AA

Gelibolu'daki Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altında Gelibolu'daki Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altında
Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Ankaralılar Sıcak Havada Parklara Akın Etti Ankaralılar Sıcak Havada Parklara Akın Etti
Evdeki Bu Malzeme Meğer Bahçıvanların 'Sıvı Altın' Sırrıymış! Solmuş Bitkiler Bile Resmen Dile Geliyor Evdeki Bu Malzeme Meğer Bahçıvanların 'Sıvı Altın' Sırrıymış!
ÇOK OKUNANLAR
Bursa Dünden Beri Alev Alev! Köyler Peş Peşe Tahliye Ediliyor Bursa Dünden Beri Alev Alev!
Sektörde Büyük Kriz: Konkordatolar Patladı, Kartlar Yeniden Dağıtılıyor Sektörde Büyük Kriz, Konkordatolar Patladı!
Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar! Yangından Kaçmak İçin Camdan Atladılar Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar
Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı
Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor