Gelibolu'daki Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altında
Gelibolu'da tarım arazisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.
Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında saat 12.45 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
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