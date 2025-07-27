Ankaralılar Sıcak Havada Parklara Akın Etti

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Kuğulu Park, Güvenpark ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı gibi kent merkezindeki alanlarda vatandaşlar, ağaçların gölgelediği banklarda ya da kafelerde vakit geçirdi.

Sıcak havanın tadını parklarda çıkaran çocuklar ise oyun oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: AA