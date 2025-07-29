Herkesi Duygulandıran Görüntü... Patlak Tekerlekle Alevleri Söndürmeye Gitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar meydana gelirken, Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangınında büyük bir özveri ve fedakarlıklar görüldü. Orman ekipleri ve itfaiye ekiplerinin büyük çabasının yanı sıra yangını duyup römorku ile su taşımaya çalışan çiftçiler de dikkatlerden kaçmadı.

Römorkunun arkasında "Balıkesir" yazan bir çiftçinin tekerleğinin patlamış olmasına rağmen jant üzerine yangına su taşıdığı o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'ORMANLAR DAHA DEĞERLİ'

Balıkesirli olduğu tahmin edilen bir çiftçinin su dolu römorkunun lastiği patlarken, patlak lastik ile jant üzerinde yoluna devam ettiği o anlar herkesi duygulandırdı. Jant üzerine yangına yolculuk görüntüleri binlerce destek yorumunu da beraberinde getirdi.

Diğer yandan su alma noktasında jant üzerinde giden çiftçi ile kendisini uyaran arkadaşları arasındaki diyalog da izleyenleri hüzünlendirdi. Jant üzerinde giden çiftçi, "Ne yapayım yangın var. Ormanlar daha önemli ve değerli" diyerek gönülleri fethetti.

Kaynak: İHA