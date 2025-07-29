Orman Yangınlarıyla Amansız Mücadele Sürüyor! Bursa ve Karabük Yangınlarında Son Durum

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Bursa’da 26 Temmuz’da başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını devam ediyor. Köyler tahliye edildi, yollar kapatıldı. Ekiplerin gece gündüz aralıksız mücadelesi devam ediyor.

Karabük'te 7 gündür devam eden orman yangınına dün bir yenisi eklendi. Kahyalar Köyü'nde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. İşte orman yangınlarında dakika dakika gelişmeler...

09.50 DENİZLİ'DE YANGIN HIZLICA SÖNDÜRÜLDÜ

Denizli’de sabah saatlerinde ormanlık alanda yükselen dumanları fark eden köylülerin ilk müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Yangın, Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi Çanakçı mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde ormanlık alandan dumanın yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar traktörleriyle yangın bölgesine giderken, diğer yandan da ihbarda bulundu. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan yangın ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Denizli’de sabah saatlerinde ormanlık alanda yükselen dumanları fark eden köylülerin ilk müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı pic.twitter.com/muxd3KFGFG — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 29, 2025

09.30 BURSA'DA ALEVLER ETKİSİNİ KAYBETTİ

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4.gününe giren orman yangını sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Çakmak mahallesi yakınlarındaki alevler yerini yoğun dumana bıraktı. Bölgedeki son durum havadan drone ile görüntülendi. Gün içinde yeniden fırtına çıkması ve alevlerin harlaması ihtimaline karşı orman, itfaiye, gönüllüler ve bölge sakinleri soğutma çalışmalarına katılıyor.

Bursa’nın Harmancık ilçesi Çakmak Mahallesi yakınlarına sıçrayan yangın gece boyu ekiplerin müdahalesiyle etkisini kaybetti.. Ormanlık alanda yükselen alevlere çok sayıda kara ekibi müdahale ederken iş makineleri ile yol kenarlarındaki ağaçlar kesilerek yangının köye yaklaşması önlendi. Sabah saatlerine karşı bölgede alevler yerini yoğun dumana bıraktı. Duman yükselen bölgelere havanın aydınlanması ile hava desteği yeniden başladı.

Yangın bölgesi sabah saatlerinde havadan görüntülendi. Geceyi aydınlatan alevler yerini yoğun sis ve dumana bıraktı.

09.20 BURSA, KARABÜK VE ESKİŞEHİR İÇİN KARAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa, Eskişehir ve Karabük’teki yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam 10 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını ifade etti.

09.15 DİYARBAKIR'DAKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'ın Ergani ve Lice ilçelerinde meydana gelen yangınlar söndürüldü.

Ergani ilçesinin Devekuşu Mahallesi ile Lice ilçesinin Türeli ve Esenler mahalleleri arasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve araçları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin gece boyu süren müdahalesiyle sabaha doğru kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

00.30 KARABÜK'TE YENİ BİR YANGIN ÇIKTI

Karabük'ün merkez ilçesine bağlı Kahyalar Köyü Pirinçlik mevkisinde çıkan orman yangınına 6 saattir müdahale ediliyor.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 18.06'da çıkan yangına Orman İşletme Müdürlükleri, belediyelere ait itfaiye araçları, İl Özel İdaresi, DSİ, Kardemir AŞ, AFAD, Karayolları, jandarma, emniyet ve çevre illerden gelen ekipler ile gönüllüler müdahale ediyor.

Çalışmalara 4 helikopter, 116 araç ve çok sayıda iş makinesi ile çok sayıda personel destek veriyor.

Sahadaki ekiplerin yangına müdahalesinin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

00.15 BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği, Harmancık ve Orhaneli ilçelerindeki orman yangınına 712 araç ve bin 496 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Harmancık ve Orhaneli hattında etkili olan orman yangınlarına karşı mücadele, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda aralıksız devam ediyor. Bursa Valiliği, bölgede 5 yangın uçağı, 30 helikopter, 64 ilk müdahale aracı, 422 söndürme aracı, 43 iş makinesi, 183 tahliye ve destek aracı olmak üzere toplam 712 araç ve bin 496 personelle yangına müdahale edildiğini açıkladı. Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterleri çalışmalarına ara verirken, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için 24 saat esasına göre görev yapıyor.

22.00 KARABÜK'TEKİ YANGIN BÜYÜYOR

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ilerlemeye devam ediyor. Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı.



Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi mevkiinde akşam saat 19.00 sıralarında çıkan yangına havanın kararması nedeniyle havadan müdahale edilemezken, karadan yürütülen söndürme çalışmalarına arazözler, itfaiye ekipleri, TOMA’lar ve su tankerleriyle yoğun şekilde devam ediliyor. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbir amacıyla Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı. Zobran Cezaevi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınlarında çıkan yangını ekiplerin kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA