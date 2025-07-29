Gelin Arabası Can Aldı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Kardeşi Cenaze Bekledi

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İstanbul Fatih'te dün öğle saatlerinde yaşanan trafik kazası, küçük bir çocuğun hayatına mal oldu. Gine uyruklu 3 yaşındaki Ouomu Barry, Vani Sergahı 34. Sokak'ta aniden yola çıktı. Bu sırada sokaktan geçen ve düğün konvoyuna ait olduğu belirtilen gelin arabası küçük kıza çarptı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞİNİN CENAZESİNİ BEKLEDİ

Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Küçük Ouomu'nun cenazesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Morgu'ndan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acılı anne Mariame Toure, baba Mohamed Barry ve kazada hayatını kaybeden çocuğun ikizi Safi Barry, otopsi işlemlerinin tamamlanması için saatlerce kurum önünde bekledi.

Ölen çocuğun yakınlarının yanı sıra, kazaya karışan aracın sürücüsünün akrabası olduğunu belirten bazı kişiler de Adli Tıp önünde görüntülendi.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Faciaya neden olan an, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, süslenmiş gelin arabasının cadde boyunca seyrettiği sırada küçük çocuğun bir anda yola fırladığı ve çarpmanın yaşandığı görülüyor.

Kazayla ilgili konuşan Ouomu Barry'nin amcası Oumar Sow, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Babası çocuklarla birlikte dışarı çıkmıştı. Ouomu el arabasını temizliyordu, o sırada fark etmeden sokağa çıktı. Gelin arabası hızla geldi ve ona çarptı. Çocuğu yaklaşık 10 metre sürükledi. Şoför sonra çocuğu alıp hastaneye götürmüş. Polis olay yerine geldi. Şikâyetçi olup olmamaya daha karar vermedik. Cenazeyi defnettikten sonra ne yapacağımıza bakacağız. Ouomu'nun ikizi vardı."

Kaynak: DHA