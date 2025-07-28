Tekirdağ’da Feci Kaza: 2’si Çocuk 6 Kişi Yaralandı

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Kaza, saat 12.30 sularında İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, Aşağısevindikli sapağı yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İ.V. yönetimindeki 59 NF 682 plakalı otomobil ile E.B. idaresindeki 34 TR 8224 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 2’si çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2’si Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne, 1 kişi ise Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer 3 kişi ise tedavi teklifini reddetti.

Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazada, emniyet ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde yönlendirerek güvenliği sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA