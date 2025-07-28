Uşak Banaz’da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

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Uşak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 28 Temmuz 2025 tarihinde Banaz ilçesinde bir adrese yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan aramalarda bir miktar esrar, 18 kök kenevir bitkisi ve sentetik ecza ele geçirildi. Baskın sırasında H.A. (45) adlı şüpheli gözaltına alındı. Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı, H.A. hakkında “Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma” suçundan adli işlem başlattı.

Operasyonun, jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu gerçekleştirildiği öğrenildi. Ele geçirilen kenevir bitkilerinin, Yargıtay içtihatlarına göre kişisel kullanım sınırını aşmayan 20 kökün altında olması nedeniyle, şüphelinin eyleminin “kişisel kullanım” kapsamında değerlendirilebileceği belirtiliyor. Ancak, soruşturma kapsamında ele geçirilen esrar miktarı ve sentetik ecza nedeniyle detaylı inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA