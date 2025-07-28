Antalya'da Oyuncak Tabancayla Soygun Girişimi

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir iş yerinde yaşanan silahlı soygun teşebbüsüne yönelik soruşturma başlattı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli S.B., olayda kullandığı plastik görünümlü oyuncak tabanca ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede “nitelikli yağmaya teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA