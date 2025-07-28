Antalya'da Oyuncak Tabancayla Soygun Girişimi
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinde gerçekleşen soygun girişimi polis ekiplerini harekete geçirdi. Silahlı olduğu sanılan şüphelinin elindeki tabancanın, yapılan inceleme sonucunda oyuncak olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir iş yerinde yaşanan silahlı soygun teşebbüsüne yönelik soruşturma başlattı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli S.B., olayda kullandığı plastik görünümlü oyuncak tabanca ile birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede “nitelikli yağmaya teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA