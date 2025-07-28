Aydın’da Alacak Verecek Kavgası! 1 Kişi Yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki kişi arasında yaşanan borç tartışması şiddet olayına dönüştü. Kavgada bir kişi başına aldığı darbeyle yaralandı.

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Aydın’da Alacak Verecek Kavgası! 1 Kişi Yaralı
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Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Turistik Park’ta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail K. ve Erhan K. arasında borç meselesi nedeniyle görüşme kararı alındı. Ancak kısa sürede tansiyon yükseldi ve taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte İsmail K., eline geçirdiği soda şişesiyle Erhan K.'nin başına vurdu. Kanlar içinde kalan Erhan K., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde gözaltına alınan İsmail K. polis merkezine götürülürken, yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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