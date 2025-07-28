Aksaray’da Feci Kaza! Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı

Aksaray’ın Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de ağır yaralandı.

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Aksaray’da Feci Kaza! Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı
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Kaza, saat 12.30 sularında Ortaköy-Aksaray kara yolu üzerinde, Akin köyü civarında gerçekleşti. İddiaya göre, Ortaköy istikametinden Aksaray yönüne doğru ilerleyen 25 yaşındaki İ.S.E. yönetimindeki 40 ND 005 plakalı Opel marka otomobil, karşı yönden gelen ve 22 yaşındaki E.K.’nin kullandığı 68 AAY 196 plakalı Mitsubishi kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Şiddetli çarpışma sonucu otomobilde bulunan 52 yaşındaki Nuriye Erbaş olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü İ.S.E. ile kamyonette yolcu olarak bulunan M.B. (12) ve M.E. (36) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD görevlileri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden Nuriye Erbaş’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Aksaray Trafik kazası
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