Edirne'de Şüpheli Ölüm! Daireden Kötü Kokular Gelince...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi Anadolu Sokak’ta bulunan Akasya 8 apartmanında, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü, apartman sakinlerinin kötü koku şikayeti ve bir süredir haber alınamayan 75 yaşındaki Bülent Yılmaz’ın durumu üzerine polis harekete geçti. Emekli banka çalışanı olan ve yalnız yaşayan Yılmaz’dan günlerdir haber alamayan yakınları ve komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, apartman dairesine girerek yaptığı incelemede Bülent Yılmaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı bir çalışma yürütürken, Yılmaz’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk bulgular, Yılmaz’ın doğal nedenlerle hayatını kaybetmiş olabileceğini gösterse de, kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek. Apartman sakinleri, Yılmaz’ın genellikle sakin ve kendi halinde bir kişi olduğunu, son günlerde kendisinden haber alınamamasının endişe yarattığını belirtti.

Kötü kokuların apartmana yayılmasıyla durumun ciddiyetini fark eden komşular, polise ihbarda bulunarak olayın ortaya çıkmasını sağladı. Edirne Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, Bülent Yılmaz’ın ölümüyle ilgili herhangi bir şüpheli duruma rastlanıp rastlanmadığını belirlemek için hem evde hem de çevrede incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA