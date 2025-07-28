Siirt’te Parktaki Banklara Zarar Verildi

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından parkta bulunan banklara zarar verildi.

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Siirt’te Parktaki Banklara Zarar Verildi
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Edinilen bilgilere göre, park içerisinde vatandaşların dinlenmesi için yerleştirilen oturma bankları, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce kırılarak kullanılamaz hale getirildi.

Olay, sabah saatlerinde parka gelen vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

Kaynak: İHA

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