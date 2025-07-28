Konya Beyşehir’de Saman Balyası Faciası: Bir Kişi Yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir besihanede saman balyası aktarımı sırasında balyanın devrilmesi sonucu A.K. adlı şahıs yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi devam ederken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya Beyşehir’de Saman Balyası Faciası: Bir Kişi Yaralandı
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Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi’nde, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü bir besihanede meydana gelen olayda, saman balyası aktarımı yapan A.K. adlı şahıs yaralandı. Edinilen bilgilere göre, A.K., balyalardan birinin üzerine devrilmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Olayın çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.K.’ye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumunun ciddiyeti nedeniyle A.K., buradan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı, ancak tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğini ve iş güvenliği önlemlerinin yeterliliğini incelemeye aldı. Bölgedeki besihanelerde saman balyası aktarımı gibi işlemler sırasında benzer kazaların yaşandığı biliniyor. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

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Kaynak: İHA

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