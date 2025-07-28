Ankara Çankaya’da Eğlence Merkezi Önünde Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Tutuklu

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence merkezi önünde, 21 Temmuz 2025 Pazartesi sabaha karşı saat 03:00 sıralarında silahlı bir kavga yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki farklı eğlence mekanının sahipleri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan İsmail K., tabancayla karşı tarafa ateş açarken, Sezai Ö. ve Ömer Ö. kardeşler ile yanlarındaki çalışanlar sopa ve tabancayla karşılık verdi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Çıkan arbedede İsmail K., sopa darbeleriyle yere düştükten sonra kolundan ve bacağından vurularak yaralandı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirine sopa ve silahla saldırdığı, İsmail K.’nin yere düştükten sonra vurulduğu anlar net bir şekilde yer aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İsmail K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

3 MEKAN MÜHÜRLENDİ

Polis ekipleri, olayla bağlantılı olarak 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturma sonucunda, Sezai Ö. ve Ömer Ö. kardeşler tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın yaşandığı ve tarafların sahibi olduğu 3 eğlence merkezi, idari karar gereği mühürlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kavgaya yol açan nedenleri ve olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak için soruşturmayı sürdürüyor. İlk bulgular, eğlence merkezleri arasında daha önce de husumet bulunduğu ve tartışmanın bu nedenle alevlendiği yönünde. Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken, benzer olayların önlenmesi için denetimlerin sıkılaştırılacağını belirtti.

Kaynak: DHA