Aydın'da Narkotik Operasyonu! 7 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 bin sentetik ecza hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şahıs da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
Aydın'da Narkotik Operasyonu! 7 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgiye göre, aldıkları bir ihbarı değerlendiren Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamın A. Y. (33) ve M.Y. (19) isimli şahıslar üzerinde, ikametlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 122 parça halinde toplam 7 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Sultanbeyli'de Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı Sultanbeyli'de Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
Hem Kanseri Önlemede Rol Oynuyor Hem Yaşlanmayı Yavaşlatıyor: Bir Dilimi Yetiyor Hem Kanseri Önlemede Rol Oynuyor Hem Yaşlanmayı Yavaşlatıyor: Bir Dilimi Yetiyor
Kastamonu’da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 4 Şahıs Gözaltında Kastamonu’da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 4 Şahıs Gözaltında
En Sosyal Burçlar Belli Oldu: Birileriyle Tanışmadan Duramıyorlar En Sosyal Burçlar Belli Oldu: Birileriyle Tanışmadan Duramıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar... İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar...
Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Günlerdir Komada Olan Genç Kadın Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu
Ülkenin Dört Bir Yanı Alev Alev! Bakan Yumaklı Orman Yangınlarında Son Durumu Açıkladı Bakan 'Daha Riskli' Diyerek Açıkladı
Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor