Kastamonu’da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 4 Şahıs Gözaltında

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu’da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 4 Şahıs Gözaltında
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Kastamonu Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı yollardan temin ettiği ruhsatsız silahların satışını yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda Taşköprü ilçesinde Y.E.Y., Y.Y., S.Y. ve E.Ş. isimli şahısların araç, ikamet ve işyerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, kannobinoid ve amfetamin ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: İHA

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