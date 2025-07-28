Düğünde Acı Son! Takı Töreninde Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün akşam saatlerinde Akçaabat Demirtaş Mahallesi’ndeki Kent Düğün Salonu’nda meydana geldi. Yeğeni Tolgahan Kuzur’un Sibel Eroğlu ile evlendiği düğün törenine katılan Fahri Kuzur, takı töreni esnasında aniden fenalaştı. Salondakilerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kuzur’un kalbinin durduğu tespit edildi.

Doktorların tüm çabasına rağmen hayata döndürülemeyen Fahri Kuzur’un cenazesi, bugün Uğurlu Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi. Olay, düğüne katılanlar başta olmak üzere tüm yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: İHA