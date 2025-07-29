İstanbul Valiliği'nden Flaş Karar! Havai Fişek ve Meşale Satışı Yasaklandı

İstanbul Valiliği, orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla bir genelde yayımlandı. Havai fişek ve meşale gibi yanıcı maddelerin satışı 28 Ekim'e kadar yasaklandı.

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İstanbul Valiliği'nden Flaş Karar! Havai Fişek ve Meşale Satışı Yasaklandı
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Türkiye'nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ederken dün İstanbul Beykoz'da çıkan orman yangını korkuttu. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının ormanlık alana düşen işaret fişeği nedeniyle çıktığı belirlenmişti. 1 kişi gözaltına alınmıştı.

28 EKİM'E KADAR YASAKLANDI

İstanbul Valiliği tarafından bugün kritik bir karar alındı. Orman yangınlarına karşı bir genelge yayımlandı. Genelge kapsamında, 28 Ekim tarihine kadar il genelinde havai fişek, meşale, işaret fişeği gibi yanıcı ve patlayıcı madde satışı yasaklandı.

Genelgede, "İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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