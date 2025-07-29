İBB'ye Yeni Operasyon! 25 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

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İBB'ye Yeni Operasyon! 25 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
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Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aktaş'ın lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, örgütün İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

20 GÖZALTI

Söz konusu ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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İBB'ye Yeni Operasyon! 25 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı İBB'ye Yeni Operasyon
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