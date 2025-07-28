İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme: İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay Tahliye Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, etkin pişmanlık kapsamında tahliye edildi.

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İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme: İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay Tahliye Edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT) Genel Müdürü Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi. Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

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Kaynak: AA

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