Karabük'te Yangınlara Karşı Yağmur Duası

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Karabük’ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde günlerdir süren orman yangınları ve yağışsız geçen uzun sürenin ardından, vatandaşlar dua için bir araya geldi. Safranbolu’daki tarihi Hıdırlık Tepesi’nde düzenlenen yağmur duasında, eller semaya açıldı. İlçe Müftüsü Aydın Bostancı’nın öncülüğünde gerçekleşen dua etkinliği 3 gün boyunca devam edecek.

3 GÜN SÜRECEK

Karabük’ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 6 gündür devam eden orman yangınları ve kurak hava koşulları, vatandaşları duaya yöneltti. Safranbolu İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlik, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Hıdırlık Tepesi’ndeki namazgahta yapıldı. Vatandaşlar ikindi namazının ardından seccadeleriyle dua alanını doldurdu, bazıları duaya şemsiyelerle katıldı. İlçe Müftüsü Aydın Bostancı'nın konuşmasının ardından, topluca yağmur duası yapıldı. Bostancı, duanın üç gün boyunca süreceğini belirtti.

Kaynak: DHA