Meteoroloji Tarih Verdi! Ferahlayacağız... Bunaltıcı Sıcaklara Sağanak Molası

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Türkiye aşırı sıcakların etkisi altında. Dün 56 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken, en yüksek değer 48,7 dereceyle Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaydedildi. Meteoroloji, yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere bazı illerde serinletici sağanakların beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Kavurucu sıcaklar dün 56 ilde termometrelerin 40 dereceyi aşmasına neden olurken, en yüksek sıcaklık Şırnak’ın Cizre ilçesinde 48,7 dereceyle ölçüldü. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 47,5, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ise 47,1 derece kaydedildi.

Uzmanlar, bu değerlerin ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu ve özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ayrıca gece boyunca sıcaklıkların 20 derecenin altına düşmemesi nedeniyle “tropikal gece” yaşandığı bildirildi. Bu da özellikle büyük şehirlerde vatandaşlara uykusuz ve bunaltıcı bir gece yaşattı.

Meteoroloji’nin 29 Temmuz 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre, bugün de sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Ancak yarından itibaren başta Marmara ve Doğu Karadeniz olmak üzere bazı bölgelerde sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul, Bursa, Sakarya, Rize ve Trabzon gibi illerde kısa süreli yağışların serinletici etkisi hissedilecek.

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi