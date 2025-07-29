Gelinlik Mağazasını Savaş Alanına Çevirdi, Bir Türlü İkna Olmayınca İtfaiye Eri Devreye Girdi

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Antalya’da uzaklaştırma kararı sonrası çatıya çıkan ve itfaiyeye zor anlar yaşatan Bahadır T. (48), bu kez eşine ait gelinlik mağazasına girerek ortalığı birbirine kattı. Yaklaşık 1,5 saat süren olayda gelinlikleri parçalayıp üzerlerine kolonya ve dezenfektan döken adam, elindeki çakmağı mutfak tüpüne yaklaştırınca itfaiye ekipleri tazyikli suyla müdahale etti. Şüpheli, kaçmaya çalıştığı bodrum katında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GELİNLİK MAĞAZASINI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Olay, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi’ndeki iki katlı gelinlik mağazasında saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı ve çocuklarını kendisine göstermediği gerekçesiyle daha önce çatıda eylem yapan Bahadır T., bu kez satışa çıkarıldığını iddia ettiği gelinlik mağazasına üst kattan girerek içerideki ürünleri tahrip etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İKNA OLMADI

Elindeki dezenfektan ve kolonya şişeleriyle gelinliklerin üzerine döken Bahadır T., yanında taşıdığı çakmakla eylemini sürdürdü. İkna çabalarına kulak asmayan adam, bir süre sonra üst kattan indirdiği mutfak tüpünü getirip elindeki çakmağı yaklaştırarak tehditte bulundu. Durumun ciddiyet kazanması üzerine hazırlık yapan itfaiye ekiplerinden biri, tazyikli suyla müdahale ederek adamın dengesini bozdu.

Üzerine tazyikli su atılan Bahadır T., çakmağı çakamadan elindeki tüpü fırlatarak bodrum katına kaçtı. Hızla içeri giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı. Bahadır T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aynı kişi, 10 gün önce de benzer bir gerekçeyle apartman çatısına çıkarak yaklaşık 2,5 saat süren bir eylem gerçekleştirmiş, ekiplerin çabasıyla ikna edilerek indirilebilmişti.

Kaynak: AA-İHA