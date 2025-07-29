Adana'da Aile Katliamı: Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar Etti, Bir Kız Çocuğu Kaçıp Kurtuldu

Adana'da korkunç bir vahşet yaşandı. Eyüp Verimli isimli erkek, eşi Merve Verimli ve kızı Elif Verimli’yi öldürüp intihar etti. Dehşet anında evde bulunan Eda Verimli'nin ise silah seslerini duyduktan sonra kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

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Adana'da Aile Katliamı: Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar Etti, Bir Kız Çocuğu Kaçıp Kurtuldu
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Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşanan aile katliamı yaşandı. Toros Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda baba Eyüp Verimli, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Merve Verimli ve kızı Elif Verimli’yi tabancayla vurarak öldürdü, ardından intihar etti.

Adana'da Aile Katliamı: Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar Etti, Bir Kız Çocuğu Kaçıp Kurtuldu - Resim : 1

Olay sırasında evde bulunan çiftin diğer kızı Eda Verimli ise silah seslerini duyar duymaz evden kaçarak canını kurtardı.

Adana'da Aile Katliamı: Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar Etti, Bir Kız Çocuğu Kaçıp Kurtuldu - Resim : 2

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Eyüp, Merve ve Elif Verimli'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ardından sitenin önünde toplanan aile yakınları büyük üzüntü yaşarken, polis ekipleri cinayet ve intihara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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