Alevlerin Arasında Yürek Burkan Anlar: Gözyaşlarıyla Her Yerde Eşini Aradı

Bursa'da günlerdir süren orman yangını, Çakmak Mahallesi’ni tehdit ederken yürek burkan anlar yaşandı. Mahalle sakini 67 yaşındaki Ceylan Çetin, tahliye sırasında eşi Ayşe Çetin’i kaybedince gözyaşları içinde aramaya koyuldu. Yüzü is içinde, panikle eşi için feryat eden Çetin’in görüntüleri kameralara yansıdı.

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 gündür süren orman yangını, Çakmak Mahallesi'ni tehdit ederken yürekleri burkan anlar yaşandı.

Çakmak Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki Ceylan Çetin, tahliye sırasında yaşadığı panikle eşi Ayşe Çetin’i kaybetti. Alevlerin kıyısında, yüzü is içinde, gözyaşlarıyla eşini arayan Çetin’in çaresizliği kameralara yansıdı.

GÖZYAŞLARIYLA HER YERDE ARADI

"Neyi arıyorsun dayı, sen söyle bana" diyen muhabirlere, Çetin'in gözyaşlarıyla "Eşimi arıyorum, eşimi diye karşılık verdiği görüldü.

Alevlerin Arasında Yürek Burkan Anlar: Gözyaşlarıyla Her Yerde Eşini Aradı - Resim : 1

SEVİNDİREN HABER

Yangının mahalleye metreler kala ulaştığı sırada sevindirici haber geldi. Ceylan Çetin ile Ayşe Çetin'in güvenli bölgeye ulaştığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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