İstanbul'da Orman Yangını: Havada Alev Alan Cisim Düşmeden Önce Görüntülendi
Türkiye'nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul-Beykoz'da çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken havada alev alan cismin ormana düşme anları anbean görüntülendi.
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İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan Çiğdem Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangından saniyeler önce havada yanan bir cismin ormanlık alana düştüğü anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Yangın, akşam saatlerinde başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: DHA-İHA
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