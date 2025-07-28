Bursa'daki Orman Yangınıyla İlgili Gözaltına Alınan Şahıs Tutuklandı

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Bursa Valiliği, Bursa'daki orman yangınlarına ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapıldığı öğrenilen Ufuk Aytekin'in gözaltına alındığını duyurmuştu. Ufuk Aytekin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KASTEN ORMAN YAKMA' SUÇU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ufuk Aytekin'in tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin geçmişteki FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle soruşturmanın tüm boyutlarıyla titizlikle sürdüğünü ifade etti.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'Kasten Orman Yakma' suçundan tutuklanmıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Kasten Orman Yakma' suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi