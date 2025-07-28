Eşini Silahla Vuran Erkekten 'Pes' Dedirten Savunma: Ben de Ölebilirdim

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray'da 75 yaşındaki bir erkek, eşini tabancayla vurarak yaraladı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan kadın hayatta kalırken, saldırgan koca tutuklandı. Şahsın, gazetecilerin sorusuna verdiği yanıt ise "pes" dedirtti.

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 3000. Sokak'taki bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, N.D. (75) ile eşi Ş.D. (51) arasında ailevi bir mesele nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü atışmanın kısa sürede büyümesi üzerine N.D., evde bulunan tabancayla eşine ateş etti. Kurşun kadının koluna isabet etti.

Silah sesi üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Ş.D.'yi ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.D.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SKANDAL YANIT

Basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna, "Bende ölebilirdim" şeklinde yanıt veren N.D., polis eşliğinde cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA