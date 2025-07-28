Eşini Silahla Vuran Erkekten 'Pes' Dedirten Savunma: Ben de Ölebilirdim

Aksaray’da meydana gelen kadına şiddet olayında, 75 yaşındaki bir erkek, 51 yaşındaki eşini tabancayla vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca cezaevine gönderildi. "Ölebilirdi eşiniz, pişman mısınız?" sorusuna verilen skandal yanıt ise "pes" dedirtti.

Son Güncelleme:
Eşini Silahla Vuran Erkekten 'Pes' Dedirten Savunma: Ben de Ölebilirdim
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray'da 75 yaşındaki bir erkek, eşini tabancayla vurarak yaraladı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan kadın hayatta kalırken, saldırgan koca tutuklandı. Şahsın, gazetecilerin sorusuna verdiği yanıt ise "pes" dedirtti.

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 3000. Sokak'taki bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, N.D. (75) ile eşi Ş.D. (51) arasında ailevi bir mesele nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü atışmanın kısa sürede büyümesi üzerine N.D., evde bulunan tabancayla eşine ateş etti. Kurşun kadının koluna isabet etti.

Silah sesi üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Ş.D.'yi ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.D.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SKANDAL YANIT

Basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna, "Bende ölebilirdim" şeklinde yanıt veren N.D., polis eşliğinde cezaevine gönderildi.

Genç Kadın Tarlada Ölü Bulundu! Katil Yine Tanıdık...Genç Kadın Tarlada Ölü Bulundu! Katil Yine Tanıdık...Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Aksaray Saldırı
Son Güncelleme:
Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu! Şırnak'tan Kahreden Haber: Bir Asker Şehit Oldu Şırnak'tan Kahreden Haber! Bir Asker Şehit Düştü
El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir
Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor
ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Tutuklandı ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar... İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar...
Cumhurbaşkanı'ndan Özgür Özel’in 'Eurofighter' Çıkışına Çarpıcı Yanıt: 'Şayet Doğruysa’ Dedi, Çok Net Konuştu Özgür Özel’in 'Eurofighter' Çıkışına Çarpıcı Yanıt
Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Günlerdir Komada Olan Genç Kadın Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu
Ülkenin Dört Bir Yanı Alev Alev! Bakan Yumaklı Açıkladı! Yangınlarda Son Durum Ne? Bakan Yumaklı Açıkladı! Yangınlarda Son Durum Ne?