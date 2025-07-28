ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Tutuklandı

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer tutuklandı. İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla cezaevine gönderildi.

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ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Tutuklandı
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Kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, 27 yaşındaki Göksu Çelebi'nin ölümüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

AVUKAT ÖLMÜŞTÜ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırılan genç avukat Göksu Çelebi'nin ölümünün ardından resen soruşturma başlattı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Çelebi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Tutuklandı - Resim : 1

KARAR VERİLDİ

Soruşturma kapsamında, Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilen Gökalp İçer, İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcılık açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamaları çerçevesinde sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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