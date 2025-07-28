Özel Hastanede Skandal: Hamile Kadın, Hekim Olmadan Doğum Yaptı

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Başkentteki özel bir hastanede yaşandığı iddia edilen doğum skandalı, kamuoyunu derinden sarstı. 32 yaşındaki hamile N.Ş., doğumun başlaması üzerine anlaşmalı olduğu Özel Koru Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastaneye yatışı yapılan anne, doğum sırasında iddiaya göre sağlık personelinden hiçbir tıbbi destek alamadı ve acılar içinde, tek başına doğum yaptı. Talihsiz doğuma, hastanede o sırada yalnızca ziyaretçi olarak bulunan başka bir sağlık kuruluşunda görevli anestezi uzmanı müdahale etti.

DOĞUM BAŞLADI, HEKİM GELMEDİ

Hamileliğinin 35. haftasında doğum şüphesiyle hastaneye davet edilen N.Ş., yaklaşık bir buçuk saat boyunca yardım talebinde bulundu. Avukatı Kadir Cem Temtek’in açıklamasına göre, anne defalarca yardım istemesine rağmen hiçbir hekim doğum odasına gelmedi. N.Ş., tüm bu süreçte yalnız bırakıldı ve doğumu odasında, yardım almadan gerçekleştirdi.

MÜDAHALE 'MİSAFİR' HEKİMDEN

Yaşananlar sırasında hastanede ziyaretçi olarak bulunan bir anestezi uzmanı, annenin ve bebeğin hayati risk taşıyan durumunu fark ederek müdahalede bulundu. Söz konusu hekim, bebeği kuvöze yerleştirdi ve yoğun bakım ünitesine naklini sağladı. Uzun süre yoğun bakımda kalan bebek tedavi altına alındı.

Avukat Temtek, olayın ardından hastane yönetimiyle görüştüklerini ve doğumun "doğal bir süreç" olarak nitelendirilerek hekim müdahalesinin gereksiz bulunduğunu ifade etti. "Binlerce yıl önce mağarada doğum yapan kadınlar gibi bir doğum gerçekleşti. Bu çağda, bu ücretlerle özel hastanede böyle bir muamele kabul edilemez" diyen Temtek, hem adli hem de idari yollara başvurduklarını belirtti.

Olayın ardından yaşadıkları mağduriyeti hastane yönetimine ilettiklerini söyleyen Temtek, "İki ay boyunca doğum bedelini ödemedik ama buna rağmen bize yoğun bakım ücretini tahsil edebileceklerini söylediler. Bu yaklaşım karşısında şaşkına döndük" diye konuştu.

Avukat Temtek, annenin fiziksel sağlığının iyi olduğunu ancak hem annenin hem de babanın olaydan ağır psikolojik etkilendiğini vurguladı. "Yüzbinlerce lira ödeyerek konforlu, güvenli bir doğum süreci bekleyen insanlar, adeta kaderine terk edildi. Sağlık değil, ihmal konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA