Hastane Randevusunda Yeni Dönem! Uzman Doktora Giden Yol Artık Aile Hekiminden Geçiyor

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Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha etkin ve hızlı erişimini sağlamak amacıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yeni bir düzenlemeye geçti. 25 Temmuz 2025 itibarıyla devreye alınan "Aile Hekimine Yönlendirme" ekranı, uzman hekim randevusu talep eden vatandaşları öncelikle aile hekimine yönlendirerek sağlık sisteminde yeni bir filtreleme süreci başlatacak.

UZMAN RANDEVUSU ÖNCESİ AİLE HEKİMİ DEĞERLENDİRECEK

Yeni düzenleme ile birlikte, MHRS üzerinden uzman doktordan randevu almak isteyen vatandaşlar, sistemde karşılarına çıkan yönlendirme ekranı ile aile hekimlerine başvurmaya teşvik edilecek. Bu değerlendirme süreci sonunda, aile hekimleri tarafından gerekli görülmesi hâlinde kişilere doğrudan uzman hekim randevusu verilebilecek. Aile hekimlerine bu amaçla belirli kontenjanlar ayrıldı.

RANDEVU SİSTEMİ YOĞUNLUĞUNA ÇÖZÜM MÜ?

Son yıllarda MHRS üzerinden randevu almak, vatandaşlar için giderek daha zor hale gelmişti. Özellikle büyük şehirlerde ve bazı branşlarda aylar sonrasına bile randevu bulunamaması, sağlık hizmetlerine erişimde ciddi bir eşitsizlik yaratıyordu. Yeni sistemle birlikte, birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılması ve basit sağlık sorunlarının aile hekimlerince çözüme kavuşturulması hedefleniyor.



