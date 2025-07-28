Van’da 3 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları sebebiyle gözaltına alınan 7 organizatörden 3’ü tutuklandı.

Van’da 3 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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