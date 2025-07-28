Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: Birçok Ürün Ele Geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerinin Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında, binlerce dolu makaron, kaçak sigara, nargile tütünü ve elektronik sigara ile kapsülleri bulundu.

Son Güncelleme:
Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: Birçok Ürün Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde iki ayrı iş yerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 17 bin 500 adet dolu makaron, 602 paket gümrük kaçağı sigara, 39 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara kapsülü, 79 paket nargile tütünü ve 18,9 litre el yapımı kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, haklarında gerekli yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen ürünlerin toplamı operasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor
Tekirdağ'da Kurak Felaket! Baraj Seviyesi Yüzde 1'e Düştü Tekirdağ'da Kurak Felaket! Baraj Seviyesi Yüzde 1'e Düştü
Mersin'de 29,5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Yakalandı Mersin'de 29,5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Yakalandı
Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar... İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar...
Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Günlerdir Komada Olan Genç Kadın Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu
Ülkenin Dört Bir Yanı Alev Alev! Bakan Yumaklı Orman Yangınlarında Son Durumu Açıkladı Bakan 'Daha Riskli' Diyerek Açıkladı
Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor