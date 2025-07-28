Mersin'de 29,5 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Yakalandı

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Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, 'hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' gibi suçlardan 11 ayrı dosyadan aranan şahsı yakalamak için çalışma gerçekleştirdi. Uzun süredir aranan ve cezası kesinleşen şahsın izine ulaşıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheli şahıs kullandığı araç içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA