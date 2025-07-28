Tekirdağ'da Kurak Felaket! Baraj Seviyesi Yüzde 1'e Düştü

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Tekirdağ Süleymanpaşa’ya içme suyu sağlayan Naip Barajı’nda su seviyesi alarm durumuna geçirdi. Barajdaki su seviyesinin yüzde 1’in altına düştüğü belirtildi. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunuldu.

Barajdaki su seviyesinin kritik seviyelere gerilemesinin ardından bazı mahallelerde su kesintileri yaşanmaya başladı.

TESKİ’den yapılan açıklamada, “Değerli abonelerimiz, son yılların en kurak yaz mevsimini yaşamaktayız. Ülkemizi ve şehrimizi etkisi altına alan kuraklık ve aşırı sıcaklar, su tüketiminde ciddi artışlara yol açmıştır. İklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak su kaynaklarımızda meydana gelen ciddi azalmalar nedeniyle, bazı mahallelerimizde depo seviyelerimize bağlı olarak su kesintileri ve basınç düşüklükleri yaşanabilmektedir. Bu zorlu süreçte, suyun yalnızca insani tüketim amaçlı ve tasarruflu kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede mevcut su kaynaklarımızı daha uzun süre kullanabilmemiz mümkün olacaktır. Duyarlılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA