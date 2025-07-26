Turizmin Kalbinde Kuraklık Alarmı! Çeşme'de Artık Her Gece Sular Kesilecek

Turizm cenneti Çeşme’de su seviyesi kritik seviyeye düşünce her gün 7 saatlik su kesintisi uygulanmaya başlandı. Kuraklık ve altyapı eksikliği tepkilere yol açarken, hem halk hem de esnaf çözüm bekliyor.

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Turizmin Kalbinde Kuraklık Alarmı! Çeşme'de Artık Her Gece Sular Kesilecek
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İzmir’in gözde tatil beldesi Çeşme’de su sıkıntısı kritik boyutlara ulaştı. Kuraklık ve düşen baraj seviyeleri nedeniyle her gün 7 saatlik su kesintisi kararı alındı. Uygulama dün gece itibarıyla başlatıldı. Sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı yaz aylarında yaşanan bu gelişme, hem yerel halkı hem de turizmcileri endişelendiriyor.

SU SEVİYESİ ALARM VERİYOR

Çeşme’nin su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı’nda su seviyesi yüzde 4’e kadar geriledi. Özellikle yaz aylarında artan tüketimle birlikte bu düşüşün daha da hızlanabileceği belirtiliyor. Kurak geçen kış ve ilkbaharın ardından yazın da yeterli yağış alınmaması, barajdaki doluluk oranını ciddi ölçüde etkiledi.Turizmin Kalbinde Kuraklık Alarmı! Çeşme'de Artık Her Gece Sular Kesilecek - Resim : 1GECE BAŞLAYAN KESİNTİLER GÜNDEME OTURDU

Yetkililer, mevcut suyun uzun süre yetecek şekilde kullanılabilmesi için çeşitli tedbirler almaya başladı. İlk adım olarak dün gece saat 23.00 ile sabah 06.00 arasında planlı su kesintisi uygulamaya alındı. Ancak bu önlemin yeterli olmaması durumunda kesintilerin gündüz saatlerine de kaydırılabileceği ifade ediliyor.Turizmin Kalbinde Kuraklık Alarmı! Çeşme'de Artık Her Gece Sular Kesilecek - Resim : 2"ÇEŞME’DE ÇEŞMELER SUSKUN"

İlçede esnaflık yapan Recep Okumuş, yaşanan su krizine dikkat çekerek, "Çeşme adı su bolluğundan gelirken, bugün mahallemizde akan bir tek çeşme bile yok. Kuraklık elbette etkili ama zengin yer altı su kaynakları da boşa akıyor. Ildırı’daki tatlı suyun denize karışmasına izin vermek yerine bu kaynakları değerlendirmek gerekiyor. Belediyeler tek başına bu sorunun altından kalkamayabilir ama DSİ ile iş birliği yapılırsa çözüm mümkün" diye konuştu.Turizmin Kalbinde Kuraklık Alarmı! Çeşme'de Artık Her Gece Sular Kesilecek - Resim : 3"TURİZMİN KALBİNDE SU KESİNTİSİ KABUS OLUR"

Turizm sezonunun en yoğun günlerinde yaşanan kesintilerin işletmeleri zorladığını belirten esnaf Neşe Bayrak ise şunları söyledi:

"Sürekli su israfı var; arabalar yıkanıyor, havuzlar doluyor. ‘Yer altı suyu’ da sonuçta su, dikkatli kullanmak şart. Küçük bir işletmem var, misafirler duş almak istiyor, çamaşırlarını yıkıyorlar. Bu şartlarda temizlik olmazsa sağlık sorunları baş gösterir. Belediyenin ciddi yatırımlara ihtiyacı var. Vergimizi ödüyoruz ama altyapıdan eser yok. Bu gidişle Çeşme’de turizm de sekteye uğrar."Turizmin Kalbinde Kuraklık Alarmı! Çeşme'de Artık Her Gece Sular Kesilecek - Resim : 4Sıcaklıkların 50 dereceye yaklaştığı yaz günlerinde yaşanan su sıkıntısı, hem halkı hem de tatilcileri zorlamaya devam ediyor. Bölge halkı ve esnaf, kalıcı çözüm için acil yatırım ve planlama çağrısında bulunuyor.

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Kaynak: İHA

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