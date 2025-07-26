İstanbul’un Geleceği Tehlikede! 24 Temmuz’da Rekor Kırdı, Alarm Verildi

İstanbul’da Temmuz 2025’te su tüketimi rekor kırdı. Günlük ortalama 3,57 milyon metreküp su harcanırken, 24 Temmuz’da tüketim 3,75 milyon metreküp ile zirve yaptı. Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu artış, yetkilileri tasarruf çağrısı yapmaya yöneltti. Uzmanlar sürdürülebilirlik açısından durumu endişe verici buldu.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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İstanbul’un Geleceği Tehlikede! 24 Temmuz’da Rekor Kırdı, Alarm Verildi
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İstanbul, Temmuz 2025’te tarihinin en yüksek su tüketim seviyelerinden birini gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’nin verilerine göre, ay boyunca günlük ortalama su tüketimi 3 milyon 578 bin metreküpe ulaşırken, 24 Temmuz’da tüketim 3 milyon 750 bin metreküple rekor kırdı. Bu artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3’lük bir yükselişi ifade ediyor.

AŞIRI SICAKLIKLAR TÜKETİMİ TETİKLEDİ

Uzmanlara göre İstanbul’daki bu dikkat çekici artışta, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar başlıca etken olarak gösterildi. Özellikle Temmuz ayının ikinci yarısında termometrelerin 35 dereceyi aştığı günlerde, su tüketiminde ani sıçramalar yaşandı. Bu durum, iklim değişikliğiyle mücadele ve kentsel altyapı yönetimi açısından yeni önlemleri gündeme getirdi.

TÜKETİM ENDİŞE VERİCİ

İSKİ’nin yıl başında yaptığı projeksiyonlar, 2025 boyunca kent genelinde su tüketiminin yüzde 2,5 ila yüzde 3 oranında artacağı yönündeydi. Temmuz ayındaki veriler, bu öngörüyle örtüşse de, günlük maksimum tüketim rakamlarının rekor düzeye ulaşması sürdürülebilirlik açısından kaygı yarattı.

YETKİLİLERDEN TASARRUF ÇAĞRISI

İBB ve İSKİ, yaşanan artışın ardından İstanbullulara önemli bir çağrıda bulundu. Su kaynaklarının dengeli kullanımı için bireysel tasarrufun şart olduğunu vurgulayan yetkililer, özellikle yaz aylarında bilinçli tüketimin kritik rol oynadığını hatırlattı. Belediyenin, su kaybını azaltmaya yönelik altyapı yatırımlarını sürdürdüğü, ancak bireysel katkı olmadan uzun vadeli başarı sağlanamayacağı belirtildi.

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