Şanlıurfa’da Eş Zamanlı Ruhsatsız Silah Operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele çerçevesinde Siverek, Bozova ve Viranşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

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Şanlıurfa’da Eş Zamanlı Ruhsatsız Silah Operasyonu
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siverek, Bozova ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlıkları ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız uzun namlulu silah bulundurduğu belirlenen şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız Thompson makineli tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet şarjör, 1 adet gece görüş dürbünü, 1514 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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