Cumhurbaşkanı'ndan Özgür Özel’in 'Eurofighter2 Çıkışına Çarpıcı Yanıt: 'Şayet Doğruysa’ Dedi, Çok Net Konuştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14.00’te gerçekleşen Kabine toplatışı sonrasında önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Yangınla mücadelede hayatını kaybeden 5 orman işçimiz ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Orman yangınlarıyla mücadele ve sıvı kaybından şehit olan askerlerimizle ilgili soruşturma devam ediyor. Milletçe hepimizi yasa boğan 2 hadisenin nedenleri netleşecek, ihmali olan varsa gereken yapılacaktır.

'HEDEFLERİMİZE ADIM ADIM YÜRÜYORUZ'

Türkiye savunma güvenlik başta olmak üzere birçok alanda son asrın en parlak dönemini yaşıyor. Devletimizin tüm birimleri görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. Önümüze çıkan engellere takılmadan hedeflerimize adım adım yürüyoruz. Felaket tellalları ne derse desin ülkemizin yolu da bahtı da açıktır. Milletimizin duası ve desteğiyle mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Aklıyla gayretiyle Türkiye Yüzyılı inşasına destek olan herkese şükranlarımı iletiyorum.

'BARIŞ MASASI YİNE TÜRKİYE’DE KURULACAK'

Yakın çevremizde krizler savaşlar artarak devam ederken barış diplomasisine hız vermiş durumdayız. Rusya Ukrayna savaşında barışı savunan bir politika benimsedik. Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. 23 Temmuz’da yapılan üçüncü tur müzakerelerde savaş esirlerinin takası kararlaştırıldı. Savaşın artık bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl müzakere masası İstanbul’da kurulduysa barış masası da yine Türkiye’de kurulacak bu kanlı savaş noktalanacaktır.

'MÜSAMAHAMIZ YOKTUR'

Rüşvet ve yağma düzenlerini deşifre ettiği için polis ve yargı mensuplarının hedef haline getirilmesine müsamahamız yoktur. Hükümet olarak bölgemizde barış için çabalarken kendi içimizde huzuru zedeleyen sorunların üzerine de kararlılıkla gidiyoruz. Terörsüz Türkiye süreci aynı zamanda milletimizin projesidir. Bu hayalin adım adım gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Girdiğimiz bu yol demokrasisiyle de ekonomisiyle de bizi güçlü Türkiye’ye ulaştıracaktır.

'İYİMSERLİK HAVASI HAKİM'

Süreç ilerledikçe zihindeki soru işaretleri kaybolmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde iyimserlik havası hakimdir. Sürecin şeffaf ve en geniş katılımla devam etmesine ehemmiyet veriyoruz. Meclis'teki partilerin katkı vermesini istediğimizi açıkça dile getirdik. MİT Başkanımız çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

'BUNU NE MİLLET NE TARİH AFFEDER'

Türkiye’nin terör prangasından kurtulma mücadelesi farklı hesaplara kurban edilmemelidir. Siyasette pek çok şeyin kazası olur ama bu konuda süreci sulandırmanın mazereti olmaz. Bunu ne millet ne tarih affeder. Süreç ana muhalefet partisi için bulunmaz bir fırsattır. Ana muhalefetin tarihin doğru tarafında konumlanması milletimizin de beklentisidir. Terörsüz Türkiye süreci bunun için önemli bir referans olacaktır. İşbirliği çağrımızı yineliyoruz.

'YAKLAŞIK 2 KAT ARTTI'

Orman yangınlarındaki artış küresel sorun haline gelmiştir. 2002-2012'de yanan alan 44 milyon hektar iken 2013-2023 arası yanan alan 94 milyon hektara çıkmıştır. Avrupa'da bu yıl 238 bin hektar alan yandı. Geçen yıla kadar yanan orman alanı yaklaşık 2 kat arttı. Ülkemizde en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi. Devlet olarak planlarımızı bu veriler temelinde yapıyoruz. Ormanlarımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız köylerimizde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. 27 uçak 105 helikopter 65 noktada konuşlandı.

Ana muhalefet partisinin genel başkanının kameralar önünde şikayet ettiği ülkesine kapalı kapılar ardında sahip çıktığını iddia etmesi, şayet doğruysa muhalefetin yerlileşmesi ve milleleşmesi açısından elbette kıymetli bir adımdır. Biz bundan kesinlikle rahatsız olmayız. Dünyanın hemen hiçbir siyasi partisinde olmayan kendi ülkesini kötüleme alışkanlığından kurtulması bizi sadece memnun eder. Bunun somut işaretlerini görürsek, hiç merak etmesinler. Onları teşekkür dilenme zahmetinde bırakmaz, kendilerini takdir ve tebrik etmekten asla yüksünmeyiz. Yeter ki Türkiye partisi olmayı başarsınlar, yeter ki Ankara merkezli siyaset yapsınlar. Yeter ki bu ülkeye ve millete zarar vermekten vazgeçsinler.

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Kaynak: Haber Merkezi