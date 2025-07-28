İstanbul’un Yanı Başında Gizli Tehlike! Çocuklar Hastanelik Oldu, 5 Bin Kişi Ölümle Burun Buruna

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi sahil şeridindeki yaklaşık 20 site, lağım sularının doğrudan denize aktığını belirterek çözüm çağrısı yaptı.

ACİL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Özellikle son 10 gündür deşarj pompasının arızalı olması nedeniyle bu durumun daha da kötüleştiğini belirten site sakinleri, bölgede yaklaşık 4 ila 5 bin kişinin yaşadığını, çocukların hastanelik olduğunu söyledi.

'YILLARDIR ÇÖZÜM BULAMADI'

Site sakinlerinden Ahmet Ayan, şöyle konuştu: TESKİ bu duruma yıllardır çözüm bulamadı. Şu anda bile akmaya devam ediyor. Burada yaşayan vatandaşların sağlığı doğrudan etkileniyor. Sitelerde oturan çocuklar arasında hastaneye yatanlar var. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Gerekirse katı atık deşarj istasyonuna daha büyük bir pompa takılmalı.

'SU TAŞINCA DA DENİZE AKIYOR'

Aynı bölgede 12 yıldır yaşadığını belirten Mustafa Müjde ise “Bu kanalizasyon hattı sadece son 10 gündür değil, 12 yıldır sorunlu. Daha büyük bir deşarj noktası da var ve o da sürekli akıyor. Yetkililer geliyor, tamir ediyoruz diyorlar ama çözüm yok. Deşarj kanalizasyon suyunu arıtma yerine gönderdiklerini söylüyorlar ama ya pompa arızalı ya da yetersiz kalıyor. Su taşınca da denize akıyor” dedi.

Kaynak: İHA