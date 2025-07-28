Alevlerin Ortasında Kalp Isıtan Hareket! Kaplumbağaları Kürekle Kurtardı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, alevlerin ortasında kalan kaplumbağalar, bir genç tarafından kurtarıldı. Hakkı Han, kaplumbağaları ateşin ortasından kürekle kurtardı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’yi son bir haftadır saran orman yangınlarına müdahaleler sürerken, İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan alevlere de müdahale sürüyor.

Orman yangınında alevlerin arasında kalan 2 kaplumbağa vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaplumbağalardan birini kurtaran 18 yaşındaki Hakkı Han, onlara su içirdi.

'KÜREKLE ALIP ÇIKARDIM'

O anlar cep telefonuyla görüntülenirken Hakkı Han şöyle konuştu: İşteydim, yangını duyunca çıkıp, geldim. Söndürme çalışmalarına yardım ederken kaplumbağayı görüp kurtardım. Ateşin içindeydi kürekle alıp çıkardım.

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir Yangın
Son Güncelleme:
Hem Kanseri Önlemede Rol Oynuyor Hem Yaşlanmayı Yavaşlatıyor: Bir Dilimi Yetiyor Hem Kanseri Önlemede Rol Oynuyor Hem Yaşlanmayı Yavaşlatıyor: Bir Dilimi Yetiyor
Eskişehir'de Altyapı Çalışmasında Göçük: 2 Yaralı Eskişehir'de Altyapı Çalışmasında Göçük: 2 Yaralı
İstanbul’un Yanı Başında Gizli Tehlike! Çocuklar Hastanelik Oldu, 5 Bin Kişi Ölümle Burun Buruna İstanbul’un Yanı Başında Gizli Tehlike! Çocuklar Hastanelik Oldu, 5 Bin Kişi Ölümle Burun Buruna
Astrolog Uyardı: Asla Evlenilmeyecek Erkekler İşte Bu 3 Burçtan Çıkıyor Astrolog Uyardı: Asla Evlenilmeyecek Erkekler İşte Bu 3 Burçtan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar... İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar...
Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Günlerdir Komada Olan Genç Kadın Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu
Ülkenin Dört Bir Yanı Alev Alev! Bakan Yumaklı Orman Yangınlarında Son Durumu Açıkladı Bakan 'Daha Riskli' Diyerek Açıkladı
Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor