Alevlerin Ortasında Kalp Isıtan Hareket! Kaplumbağaları Kürekle Kurtardı
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, alevlerin ortasında kalan kaplumbağalar, bir genç tarafından kurtarıldı. Hakkı Han, kaplumbağaları ateşin ortasından kürekle kurtardı.
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Türkiye’yi son bir haftadır saran orman yangınlarına müdahaleler sürerken, İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan alevlere de müdahale sürüyor.
Orman yangınında alevlerin arasında kalan 2 kaplumbağa vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaplumbağalardan birini kurtaran 18 yaşındaki Hakkı Han, onlara su içirdi.
'KÜREKLE ALIP ÇIKARDIM'
O anlar cep telefonuyla görüntülenirken Hakkı Han şöyle konuştu: İşteydim, yangını duyunca çıkıp, geldim. Söndürme çalışmalarına yardım ederken kaplumbağayı görüp kurtardım. Ateşin içindeydi kürekle alıp çıkardım.
Kaynak: DHA
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