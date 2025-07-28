Eskişehir'de Altyapı Çalışmasında Göçük: 2 Yaralı

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Eskişehir’in 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi’nde, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 15:00 sıralarında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kepçe ile yürütülen kazı çalışmaları esnasında zeminde ani bir çökme yaşandı. Bu sırada çalışmalarda görevli olan M.G. ve Ö.D. adlı personeller, kazı alanına düşerek yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis’e ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan iki personel, kurtarma çalışmalarıyla toprakların arasından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgilere göre, M.G. ve Ö.D.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, göçükle ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olayın, zeminin yapısal durumundan mı yoksa çalışma sırasında alınan önlemlerin yetersizliğinden mi kaynaklandığı, yürütülen soruşturma ile netleşecek.

Kaynak: İHA