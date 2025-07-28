Numan Kurtulmuş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile görüştü.

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Numan Kurtulmuş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski ile Görüştü
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile bir araya geldi.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski'yi kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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