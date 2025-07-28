Konya’da Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya’da Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Yaralı
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Konya’nın Karapınar ilçesi Timur Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Timur Caddesi üzerinde seyir halinde olan G.G. idaresindeki motosiklet ile E.A. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü G.G., ambulansla kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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