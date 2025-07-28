Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Günlerdir Komada Olan Genç Kadın Hayatını Kaybetti

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İstanbul’da genç avukat Göksu Çelebi’nin uyuşturucu kullanımı sonrası komaya girmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada kahreden bir haber geldi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

14 Temmuz 2025 günü akşam saatlerinde Sarıyer Kireçburnu’ndaki bir adreste meydana gelen olayda, 27 yaşındaki avukat Göksu Çelebi'nin erkek arkadaşı olduğu öne sürülen ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile birlikte “kokain” kullandığı iddia edildi.

Kısa süre sonra fenalaşan Çelebi, ambulansla Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilinci kapalı ve hayati tehlikesi bulunan genç kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Günlerdir komada olan Çelebi'nin sabah saatlerinde verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK

Olay sonrası gözaltına alınan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer için dün (27 Temmuz 2025) günü Nöbetçi Savcılık, polise talimat vererek İçer hakkında ek suçlama yapılmasını istendi. TCK 188 kapsamında yürütülen soruşturmaya "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlaması da eklendi. Aynı gün yeniden gözaltına alınan Gökalp İçer’in, bugün (28 Temmuz 2025) günü savcılığa mevcutlu olarak sevk edilmesi bekleniyor.

ICRYPEX’TEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Türkiye’de kripto para ve finans teknolojileri alanında faaliyet gösteren ICRYPEX şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan İçer hakkındaki soruşturma sürerken, şirketten olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.