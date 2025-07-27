Genç Kadın Tarlada Ölü Bulundu! Katil Yine Tanıdık...

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Edirne'de Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde tarlada bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri S.Ç'nin (33) öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası S.Ç'nin cansız bedeni, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerindeki delilleri titizlikle toplayan ekipler, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan çalışma ve teknik takip sonucu zanlının kimliği tespit edildi.

SALDIRGAN YAKALANIP TUTUKLANDI

Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen saldırgan Z.D. ekiplerin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı. Edirne'ye getirilen cinayet zanlısı jandarmadaki ifadesinde S.Ç'yi silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

S.Ç. ve cinayet zanlısı Z.D'nin başka kişilerle evli ve 3'er çocukları olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA