Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu! Şırnak'tan Kahreden Haber: Bir Asker Şehit Oldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta sürdürülen bir operasyon sırasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım’ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Milletimizin başı sağ olsun Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali Yıldırım, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun."

Kaynak: Haber Merkezi