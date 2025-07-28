Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Resmi Törenle Karşıladı

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Tokayev, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Karşılama törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Tokayev, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Resmi karşılama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev baş başa görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki liderin, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı öğrenildi.

Tokayev'in ziyareti kapsamında, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çeşitli başlıkların masaya yatırılması bekleniyor.

Kaynak: DHA